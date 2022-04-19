Районная больница Братска возобновила плановый прием пациентов

Вновь начнет принимать гинеколог, хирург, терапевт, невролог. Продолжит работу детское отделение стационара. Об этом на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Игоря Кобзева доложил заместитель министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Медучреждение перепрофилировали под ковидный госпиталь в мае 2020 года. Больных коронавирусом продолжат лечить в Братской городской больнице №5, для этого там предусмотрели 80 коек.

Всего в Иркутской области продолжат работать около 850 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава региона подчеркнул, что в регионе продолжается прививочная кампания: «За март и апрель сократили около 3,5 тысяч ковидных коек. Таким образом, медицинские учреждения перешли к обычному режиму работы и оказанию плановой медицинской помощи. Одна из причин – высокие показатели вакцинации. Тем временем, специалисты прогнозируют новый подъем заболеваемости, поэтому перед минздравом стоит задача активизировать прививочную кампанию. Кроме того, хочу напомнить, что в регионе продолжает действовать масочный режим», – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, что в Приангарье стремительно снижается заболеваемость ковидом: 105 человек заболели за прошедшие сутки. Общее число больных с начала пандемии – 290 551. В больницах области остаются 475 человек, выздоровел – 221, умерло с коронавирусом – 5, непосредственно от инфекции скончалось 2 человека.

Иркутск впервые за все волны пандемии оказался не на первом месте по суточной заболеваемости (+15). Лидером по числу заболевших на 19 апреля стал Ангарск (+19). Заболеваемость в остальных населенных пунктах области не превышает 5 случаев.