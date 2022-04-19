Производства Иркутской области получат поддержку по программе импортозамещения

70% от суммы займа выделяет федеральный ФРП, 30% – региональный, рассказали SIA.RU в администрации области.

Как подчеркнул губернатор Игорь Кобзев, импортозамещение – это стратегическая задача.

– Есть возможности и для реализации проектов по выпуску стройматериалов, которые, в свою очередь, дадут толчок развитию строительной отрасли. Сегодня открыты все пути для того, чтобы совершить новый экономический рывок. Поддержка предприятий, стимулирование предпринимателей к открытию новых видов бизнеса – одни из важнейших направлений нашей работы, – говорит он.

ФРП уже поддержал иркутское предприятие ООО «Каркас». Там запустили конвейер по производству строительных сэндвич-панелей и модернизировали имеющийся. Модернизация увеличит число рабочих мест на 12. Оборудование и сырье будут отечественными, так что внешние экономические ограничения не скажутся на планах производителя.

Общий бюджет проекта – 76,4 млн рублей, из которых 26,8 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 11,5 млн рублей – в виде займа Фонда развития промышленности Иркутской области.

Как отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, масштабная модернизация сегодня необходима многим предприятиям, и Фонд развития промышленности – эффективный инструмент для активизации этой работы.

Напомним, что ФРП создан для модернизации отечественных производств и реализации импортозамещения. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 5 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.