Сданные новостройки ЦАО Москвы подорожали на 17%

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса на новостройки в ЦАО Москвы и цены на готовые объекты. По итогам первого квартала спрос снизился, а цены выросли.

По итогам марта 2022 года спрос на покупку новостроек в ЦАО Москвы сократился на 25,9% относительно февраля текущего года. Количество запросов на приобретение строящихся объектов в центре столицы сокращается на протяжении двух месяцев подряд.

Также снижение количества запросов в марте 2022 года отмечено по сравнению с мартом прошлого года. Отрицательная корректировка составляет 32,95%. Кроме того, в третьем месяце этого года оказалось на 10,12% ниже, чем в марте 2020 года.

По итогам первого квартала текущего года – с января по март – спрос на новостройки в ЦАО Москвы сократился на 15,13% относительно аналогичного периода прошлого года и на 2,73% относительно первых трёх месяцев 2020 года.

С начала года объём предложения готовых новостроек в ЦАО Москвы вырос на 113,95% или на 147 лотов. Сейчас в центре столицы экспонируется 276 квартир и апартаментов в сданных комплексах.

Средняя стоимость за объект с января 2022 года выросла на 16,99% (+22,3 млн руб). На данный момент средняя цена за готовую квартиру в этой локации составляет 154,1 млн рублей.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, средняя стоимость за 1 кв. м. в сданных новостройках с начала года снизилась на 3,33% (-32,9 тыс. руб). Сегодня средняя стоимость «квадрата» составляет 959,8 тыс. руб.