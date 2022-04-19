Новости

ЦБ установил новые правила управления ПИФами

Читайте также:

«Ростех» утверждает, что у «ИрАэро» нет проблем с ремонтом двигателей SSJ
19 апреля 2022
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий бесплатно выбирать места в самолете для детей
19 апреля 2022

Банк России установил новые требования к правилам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами для неквалифицированных инвесторов (ПИФ). Они заменят типовые правила и позволят управляющим компаниям более гибко составлять правила, исходя из особенностей конкретного ПИФ.

– Так, если в названии ПИФа есть указание на актив, то в такой актив должно быть инвестировано не меньше 80% имущества фонда. Это поможет инвесторам лучше ориентироваться при выборе фонда, – говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, пайщики всех ПИФ смогут получать текущий доход по паям и оплачивать паи не только деньгами, но и иным имуществом — например, принадлежащими им ценными бумагами.

Участникам рынка дается два года, чтобы привести правила в соответствие с новыми требованиями. Это сделано, чтобы не создавать избыточную регуляторную нагрузку на участников рынка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (155)


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Чем больше подушка безопасности, тем меньше денег нужно брать у банка» – Татьяна Полевач о проектном финансировании
«Драйвером ипотечного рынка будет только господдержка»
Критических моментов на стройке нет – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании