ЦБ установил новые правила управления ПИФами

Банк России установил новые требования к правилам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами для неквалифицированных инвесторов (ПИФ). Они заменят типовые правила и позволят управляющим компаниям более гибко составлять правила, исходя из особенностей конкретного ПИФ.

– Так, если в названии ПИФа есть указание на актив, то в такой актив должно быть инвестировано не меньше 80% имущества фонда. Это поможет инвесторам лучше ориентироваться при выборе фонда, – говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, пайщики всех ПИФ смогут получать текущий доход по паям и оплачивать паи не только деньгами, но и иным имуществом — например, принадлежащими им ценными бумагами.

Участникам рынка дается два года, чтобы привести правила в соответствие с новыми требованиями. Это сделано, чтобы не создавать избыточную регуляторную нагрузку на участников рынка.