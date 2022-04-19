Cпециальные автобусные маршруты запустят в Дни памяти в Иркутске

Мэрия Иркутска в Дни памяти, с 30 апреля по 3 мая,организует специальные автобусные маршруты на Маратовское, Александровское, Ново-Ленинское кладбища.



1. № 9 «Ц. Рынок (напротив строения № 11 по ул. Володарского) – с. Дубинина (Маратовское кладбище)»;

2. № 136к «ул. С. Перовской – Александровское кладбище»;

3. № 14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) – Ново-Ленинское кладбище;

4. № 14к «Школьная – Ново-Ленинское кладбище»;

5. № 10к «Авиазавод – Ново-Ленинское кладбище».



С 30 апреля по 2 мая транспорт будет курсировать с 9.00 до 19.00. 3 мая работа продлится на час – с 9.00 до 20.00.



Также 3 мая в областном центре запустят автобусы по маршруту № 25к «пос. Жилкино – Ново-Ленинское кладбище». С 30 апреля и до завершения «родительского дня» будет организована перевозка горожан по маршруту «ост. Б. Рябикова (при следовании на ул. М. Конева) – Смоленское кладбище».