En+ Group приобрела 19 автобусов для доставки на предприятия сотрудников компании

Компания решила делать ставку на экологичный транспорт. Все машины – российского производства: это 2 микроавтобуса ГГАЗ 322173, 6 автобусов ЛиАЗ-529265-03, 2 автобуса КАВЗ, 5 автобусов ПАЗ различных моделей и 4 автобуса Газель. На покупку 19 автобусов в 2021 - 2022 годах компания направила более 100 млн рублей.

Сотрудники и раньше пользовались корпоративным транспортом, однако по инициативе Рабочих советов было принято решение обновить автопарк, чтобы сделать проезд до места работы еще более удобным и комфортным. Три автомобиля «Газель» из четырех – электромобили из линейки E-NN, таким образом, автопарк компании пополнился и электротранспортом. Планировать маршруты будут с учетом запаса хода электромобилей, заряжать автомобили будут в крытом боксе на подстанциях предприятия, а также на сети зарядных станций En+.

Руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков отметил:

«En+ Group последовательно развивает инфраструктуру для электромобилей в Сибири. Так, в 2020 году были открыты три электрозаправки в Иркутской области, в 2021 году – еще пять. А в 2022 году компания планирует открыть дополнительно 10 комплексов. Мы устанавливаем на станциях оборудование российского производства, которое хорошо зарекомендовало себя в работе».

En+ Group - один из самых социально-ответственных работодателей Сибири. Основатель компании Олег Дерипаска с момента построения бизнеса закладывал в стратегию энергохолдинга задачу создание социальной программы для сотрудников. Так, в марте было принято решение о повышении заработной платы для всех сотрудников энергетического и металлургического бизнесов на 10%. Доплата на питание для рабочих в регионах также увеличена - на 50%. В 2021 году зарплату сотрудникам повышали дважды, в среднем оплата труда выросла на 30%. Также к мерам социальной поддержки En+ Group относятся строительство госпиталей, миниполисов – современных жилищных комплексов с развитой инфраструктурой, участие в проектировании и строительстве детских садов, школ, спортивных и молодежных центров, игровых площадок. Для сотрудников действует жилищная программа, в рамках которой можно получить ипотечный кредит на покупку жилья у банка-партнера по низкой ставке на 10 лет без первого взноса. При этом компания также будет оплачивать за сотрудника 50% от суммы ежемесячного платежа. На тех же условиях можно рефинансировать ранее взятые ипотечные кредиты.