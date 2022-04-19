«Тучи сгущаются»: инвесторов предупредили о рисках

Финансовые рынки находятся в условиях редкого сочетания: глобальная инфляция ускоряется, но при этом замедляется рост экономики. Существует риск, что на горизонте 6–18 месяцев на глобальных рынках будут «сгущаться тучи», считает руководитель отдела торговли акциями АТОН Элбек Далимов. В таких условиях традиционные монетарные стимулы перестают работать: когда высокая инфляция и экономика начинает скатываться, нельзя просто снизить ставки и напечатать деньги, потому что ставки и так уже низкие, а уровень долга исторически очень высокий.

– Если мы говорим о долгосрочном инвестировании в таких условиях, то правильнее занимать ультраконсервативную позицию. Экспозицию на растущие истории нужно снижать и при этом очень избирательно подходить к выбору бумаг, в том числе и сырьевых компаний. Пришло время быть ультраконсервтивными во всех отношениях, – отмечает эксперт.

Он обращает внимание на еще один важный фактор.

– Вся глобальная экономика сейчас заточена на торговлю в долларах и евро. Но когда резервы отдельного ЦБ замораживаются, а другие страны по этой причине начинают пересматривать политику в плане своих резервов и торговли в валюте — это тоже несет риски для еврозоны и США. Даже небольшое смещение глобальной торговли из доллара или евро в другую валюту может привести к существенным переменам в экономике, которые могут вылиться в волатильность на глобальных рынках. Это небольшой риск, но его нужно учитывать. Поэтому сейчас фокус должен быть на низковолатильных активах. Если говорить о российском рынке акций, то в среднесрочной перспективе он будет либо консолидироваться, либо дрейфовать ниже, – предполагает Далимов.

В долгосрочной перспективе, по его мнению, картина станет более оптимистичной.

– Сейчас на рынке небольшие торговые объемы, и в такой ситуации на котировки может серьезно давить возможность перевода расписок в локальные акции, которая недавно появилась. Кроме того, есть фактор перестройки экономики на фоне санкций. В таких условиях триггеров для роста российского рынка акций в краткосрочной перспективе нет. Но если говорить о долгосрочной перспективе, то Россия занимает существенное место в глобальной сырьевой экономике, на которой все основывается. Эту экономику сложно ограничить санкциями – компании так или иначе адаптируются. И вот тогда российский рынок может начать расти. Нужно дождаться момента, когда цены [акций] снизятся. В качестве ориентира я бы назвал дно 24 февраля — это те стрессовые уровни, на которых можно купить „Газпром“, „Роснефть“, ЛУКОЙЛ или другие акции на долгосрочную перспективу (5+ лет), – резюмирует эксперт.