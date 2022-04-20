ЦБ допускает еще одно снижение ключевой ставки

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин сообщил, что в последние недели регулятор сосредоточился на уточнении мер поддержки и смягчении политики в сферах, где «риски финансовой стабильности перестали нарастать». По его словам, на ближайшем заседании ЦБ может вновь снизить ключевую ставку, сообщает "Интерфакс".

«Банк России с 11 апреля снизил ключевую ставку до 17%, при этом мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях»,— сказал господин Чистюхин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Центробанк в конце февраля экстренно повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых на фоне введения антироссийских санкций. 8 апреля ЦБ принял решение снизить ставку сразу на 300 б.п., до 17% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике назначено на 29 апреля. При этом регулятор заявлял, что ставка будут снижаться постепенно, чтобы не провоцировать новую волну оттока вкладов