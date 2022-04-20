В сети начали предлагать дистанционно оформить Visa и Mastercard

Россиянам стали предлагать оформить карты из Узбекистана, Грузии, Сербии, Киргизии, Казахстана и США, сообщают «Известия».

На сайтах и в Telegram-каналах с сообщениями о новой услуге сказано, что физический «пластик» из соседних стран стоит от 15 тыс. рублей, а виртуальный американский — от 5 тыс. Проверить подлинность ресурсов крайне сложно, так как все они появились недавно на фоне санкций, отметили эксперты по кибербезопасности. При этом случаи обмана россиян при оформлении иностранных карт уже были.

На фоне введения запрета на использование карт Visa и Mastercard для россиян за рубежом в интернете появились сайты и Telegram-каналы, где предлагают оформить пластик зарубежных банков. На таких ресурсах сказано, что на карты для обхода санкций можно будет переводить до $10 тыс. в месяц (или эквивалентной суммы в другой валюте) с помощью «Золотой короны» или со счетов российских кредитных организаций, которые не попали под рестрикции.

Так, например, на одном из сайтов предлагается дистанционно оформить пластиковую карту банка из Узбекистана, Грузии, Сербии и Киргизии. Для этого клиент должен предоставить паспортные данные, ИНН, подписать договор и доверенность на юриста компании, а также перевести предоплату в размере 30%, рассказали «Известиям» в колл-центре портала. Цена карты с доставкой в Москву составит от 20 тыс. рублей, процедура займет от пяти рабочих дней, утверждают там. Потребителю обещают оформить мультивалютный счет для хранения евро, долларов и местной валюты в одном из банков, указанных на сайте.

Через одного из ботов в Telegram россиянам предлагают за 25 тыс. рублей оформить счет в долларах и получить пластиковую карту от банка Казахстана или Киргизии. Там уточняют, что работают по договору-оферте.