Историю начнут изучать с первого класса в России

Речь идет об уроках исторического просвещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», – сказал чиновник.

Позднее глава Минпросвещения пояснил, что речь идет об уроках исторического просвещения. По его словам, уже с начальной школы в рамках предмета «Окружающий мир» можно обсуждать историю своего края, своей малой родины, посещать музеи и выставки.