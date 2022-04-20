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Историю начнут изучать с первого класса в России

Речь идет об уроках исторического просвещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», – сказал чиновник.

Позднее глава Минпросвещения пояснил, что речь идет об уроках исторического просвещения. По его словам, уже с начальной школы в рамках предмета «Окружающий мир» можно обсуждать историю своего края, своей малой родины, посещать музеи и выставки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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