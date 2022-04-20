РУСАЛ запускает новый сезон научных шоу для детей в городах Сибири и Урала

РУСАЛ возобновляет популярный проект для школьников «РУСАЛ ФестивАL #Наука», направленный на популяризацию науки, поддержку интереса к изобретательству и научному творчеству в городах, где работают предприятия компании, рассказали SIA.RU в компании.

Первые научные фестивали пройдут весной. 23 и 24 апреля в уральских городах Североуральск и Краснотурьинск, а затем в мае в Сибири: Братске, Ачинске, Саяногорске, Тайшете, Шелехове и п.Таёжном. Осенью, с началом нового учебного года, научный фестиваль будет организован с других городах России, где трудятся сотрудники РУСАЛа. Программа «РУСАЛ ФестивАL#Наука» включает работу интерактивной выставки, посвященной 90-летию российской алюминиевой отрасли, проведение научных мастер-классов, работу лектория с выступлениями российских научных деятелей, показы научно-популярных фильмов, участвующих в Фестивалях актуального научного кино в России.

В интерактивных зонах гости фестиваля узнают про технологические особенности обнаружения и добычи различных минералов, про их применение в повседневной жизни, откроют для себя свойства современных материалов и полимеров. Также участники научного события попробуют примерить на себя роль настоящих изобретателей. Ядром экспозиции станет инсталляция, наглядно демонстрирующая все стадии производства «крылатого» металла: от добычи алюминиесодержащих руд и получения основного сырья – глинозема до производства готовых изделий из алюминия.

В рамках шоу пройдут научно-популярные лекции. Всего за время фестиваля состоятся более 50 лекций, которые прочитают полтора десятка российских ученых, а также более 40 киносеансов с показами научно-популярных фильмов.

Гости также станут зрителями научных шоу-программ, где увидят увлекательные химические превращения, иллюстрирующие самые удивительные качества различных веществ, например, синтез веществ-хамелеонов и химический фонарь. На программе «Цветная химия» будут наглядно продемонстрированы взаимодействия, рождающие цвета, а также превращение цвета в свет и наоборот. В шоу «Физик против химика» гости станут свидетелями настоящей битвы двух наук, в которой попытаются определить, стоит ли выбрать из этих двух наук более важную.

«РУСАЛ фестивАl#Наука – одно из любимых событий в городах, где работают наши предприятия. Его всегда ждут. И посещают сотни увлеченных школьников. Благодаря фестивалю мы даем возможность детям увлечься научным творчеством, узнать об удивительных свойствах металлов, повысить интерес старшеклассников к точным наукам, таким как математика, физика и химия. А также повышаем интерес к инженерно-техническим специальностям. Возможно многие из этих детей, когда вырастут, не просто придут работать на предприятия РУСАЛа, но и сделают в металлургии настоящую научную революцию. Российской алюминиевой отрасли в этом году исполняется 90 лет. У нее есть достойные уважения традиции, но и еще очень многое впереди. И будущее за молодыми, теми, кто сегодня увлечен наукой», – отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ.

«РУСАЛ ФестивАL #Наука» рассчитан на самую широкую аудиторию. Принять участие в нем смогут все желающие. Вход на мероприятия свободный.

Подробная информация о проекте: rusalfestival.ru, vk.com/rusal_festival.