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ФНС назвала пять признаков нелегальных схем с участием самозанятых

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ФНС разработала для проверяющих признаки уклонения от налогов с участием самозанятых. Письмо, которое направлено с рекомендациями в территориальные органы, подписано замруководителя ФНС Александром Егоричевым, сообщает РБК.

Налоговики рекомендуют налоговым инспекциям обратить внимание на следующие возможные доказательства неправомерной схемы:

  1. В предмете договора закреплена трудовая функция (то есть выполнение лицом работ определенного рода, а не разового задания заказчика) и нет указаний на конкретный объем работ (это говорит о том, что значение для сторон имеет сам процесс труда, а не достигнутый результат);
  2. Договор носит не разовый, а систематический характер и заключается на год или до окончания календарного года;
  3. В договоре установлена ежемесячная оплата труда, отсутствуют изменения в ее размере на протяжении года;
  4. Работник включен в производственную деятельность компании и несет материальную ответственность;
  5. Договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, и его составным элементом является выполнение распоряжений работодателя, за отступление от которых сотрудник может нести дисциплинарную ответственность.

В письме подчеркивают, что по таким признакам можно выявить не только незаконные отношения с самозанятыми, но и с индивидуальными предпринимателями (ИП). Особенно наглядно на это указывает ситуация, когда условием заключения договора значится регистрация физического лица в качестве ИП, а при прекращении поступлений средств от заказчика ИП останавливает деятельность и снимается с учета.

По данным на 31 марта, число самозанятых в России достигло 4,5 млн человек, в Иркутской области их почти 52 тыс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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