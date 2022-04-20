Художественную школу и футбольный манеж построят в Братске при поддержке En+ Group

Ввод объектов планируется в 2025 году, а сегодня компания En+ Group и администрация г. Братска подписали дорожные карты проектов по строительству крытого футбольного манежа и школы искусств в жилом районе Энергетик. Сумма инвестиций в проектирование этих объектов составит более 16 млн рублей.

В дорожных картах утверждены сроки проведения всех этапов строительства социальных объектов: от выбора и оформления земельных участков до сдачи объектов в эксплуатацию. Работы по межеванию уже завершены, проектирование пройдет до апреля 2023 года, а ввод объектов в эксплуатацию запланирован к концу 2025 года.

Братск является одним из крупнейших спортивных центров Иркутской области. По данным администрации Братска более 30% братчан регулярно занимаются спортом и эта доля вырастет благодаря новому футбольному сооружению. Строительство же нового здания школы искусств позволит увеличить количество учащихся там с 635 до 800 человек, создать условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, проводить выступления творческих коллективов.

Проекты строительства соцобъектов были предложены рабочими советами предприятий En+ Group. Так, в Братске проживает более 2000 сотрудников компании, чьи дети учатся в городских общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования, поэтому самым популярным запросом стало появление новых центров культуры и спорта.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

Несмотря на непростую экономическую ситуацию компания продолжает программу комплексного социального развития городов. Наши сотрудники вынесли предложения о необходимости строительства объектов спорта и культуры в Братске. Инвестиции компании мы направим на важнейший для строительства этап - подготовку проектно-сметной документации, которая необходима для получения федерального и регионального финансирования на строительство объектов.

Сергей Серебренников, мэр г. Братска:

- Приятно, что складывается плодотворное сотрудничество города и компании. Братск – довольно протяженный, состоит из трех районов и в каждом из них должна быть социальная инфраструктура, на создание которой не всегда есть ресурсы. Отрадно, что предприятия энергетики заботятся о людях и делают все, чтобы проживание сотрудников и их семей было комфортным.

Масштабная программа поддержки инициатив рабочих советов En+ Group рассчитана на 2021 – 2025 годы и уже включает себя 58 проектов по трем направлениям: здравоохранение, благоустройство, образование. Компания берет на себя финансирование разработки проектно-сметной документации, софинансирование, либо трудовое и административное участие в строительстве и модернизации объектов социальной инфраструктуры или благоустройства. Общий объем запланированных средств по всем региональным проектам Иркутской, Нижегородской Челябинской областей и Красноярского края в 2022 году составит 269 млн рублей. Задачу комплексного развития регионов для улучшения качества жизни в свое время обозначил основатель компании En+ Group Олег Дерипаска.