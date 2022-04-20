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Товарооборот Японии и России в 2021 году вырос на 56,9%

Экспорт и импорт показывают рост на 37,4% и 68,5%, сообщает ТАСС.

Экспорт японских товаров вырос на 37,4%, а импорт из России – на 68,5%. В частности, на 21,6% вырос экспорт японских автомобилей в Россию и на 49,9% – импорт из России энергоносителей.

В позапрошлом году на фоне пандемии товарооборот между двумя странами сократился на 33%, до 1,7 трлн иен (15,7 млрд долларов по курсу на тот момент). Таким образом, в 2021 финансовом году товарооборот между двумя государствами превысил допандемийный уровень.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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