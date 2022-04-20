Банк Уралсиб в Иркутске аккредитовал ЖК «Скандинавия»

Банк Уралсиб в Иркутске аккредитовал жилой комплекс «Скандинавия», блок-секции 4.1, 4.2, 5.1. Комплекс расположен на улице Верхняя Набережная.

ЖК «Скандинавия» представляет собой комплексную застройку монолитных зданий переменной этажности. Каждая блок секция имеет индивидуальные особенности архитектуры, просторные подъезды оборудованы прозрачными современными входными группами. В непосредственной близости от комплекса расположены детские сады, школы, медицинские учреждения, продовольственные магазины и остановки общественного транспорта.

Приобрести квартиру в ЖК «Скандинавия»* можно с использованием кредита Банка Уралсиб, в том числе по программе «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») снижена до 5,69% годовых. Кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» теперь предоставляются по ставке 11,69% годовых.

«Мы активно развиваем направление ипотечного кредитования и предлагаем клиентам разнообразные программы на покупку готового и строящегося жилья в Иркутской области на выгодных условиях», - отметил руководитель Иркутской территориальный дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Лев Покровский.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Ознакомиться с проектной декларацией ЖК «Скандинавия» можно на сайте www. наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38794