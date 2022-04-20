Иркутская прокуратура заблокировала сайт, на котором продавались сертификаты о вакцинации от Covid-19

Иркутская транспортная прокуратура выявила сайт, на котором была размещена информация о продаже сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции (далее – COVID-19) и QR-кода.

– В целях устранения выявленных нарушений закона Иркутским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о признании размещенной на Интернет-ресурсе информации запрещенной на территории РФ. Кировский районный суд г. Иркутска, рассмотрев требования прокурора, удовлетворил их в полном объеме, обязав заблокировать доступ к указанной информации Роскомнадзор, – говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время решение суда находится на исполнении.