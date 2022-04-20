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Иркутская прокуратура заблокировала сайт, на котором продавались сертификаты о вакцинации от Covid-19

Иркутская транспортная прокуратура  выявила сайт, на котором была размещена информация о продаже сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции (далее – COVID-19) и QR-кода.

– В целях устранения выявленных нарушений закона Иркутским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о признании размещенной на Интернет-ресурсе информации запрещенной на территории РФ. Кировский районный суд г. Иркутска, рассмотрев требования прокурора, удовлетворил их в полном объеме, обязав заблокировать доступ к указанной информации Роскомнадзор, – говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время решение суда находится на исполнении.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Пятая волна коронавируса 2022 #коронавирус #COVID-19 #ковид #омикрон":
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