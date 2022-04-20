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Авиабилеты подорожают летом

Причина – высокий спрос и низкое предложение. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

По ее словам, за первые восемь дней апреля цены на авиабилеты в эконом-классе поднялись на 10,57%. С начала текущего года рост цен составил 11,58%.

Как предполагает эксперт, авиакомпании могут направить на внутренние рейсы те самолеты, которые раньше летали по международным маршрутам, что будет способствовать поддержанию предложения. В то же время, в условиях отсутствия новых запчастей, часть самолетов может быть использована в качестве «доноров» для ремонта авиапарка.

«Текущая ситуация очень изменчива – санкции в отношении России, отдельных сфер экономики, отраслей и компаний вводятся практически ежедневно, что отражается практически на любом рынке. В этих условиях рост цен на авиабилеты в лучшем случае будет соответствовать уровню потребительской инфляции», – считает Воронкова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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