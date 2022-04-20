Как проходит экологическая перестройка алюминиевых заводов РУСАЛа?

РУСАЛ обсудил с общественностью Красноярска проект экологической перестройки Красноярского алюминиевого завода. На встрече было подчеркнуто, что перестройка КрАЗа приведет к кардинальному сокращению вредных выбросов и улучшению качества жизни в городе.

Программа перестройки Красноярского, Братского, Иркутского и Новокузнецкого алюминиевых заводов, объявленная РУСАЛом в начале 2021 года, включает в себя демонтаж части старых корпусов заводов и строительство вместо них новых предприятий с использованием самых современных и экологичных технологий, разработанных инженерами Компании. Это беспрецедентный по масштабу проект и для алюминиевой отрасли России.

В рамках разработки планов перестройки заводов РУСАЛ проводил подробную оценку проектов на предмет воздействия на окружающую среду (ОВОС). Материалы проектной документации и результаты ОВОС в обязательном порядке проходят общественное обсуждение. КрАЗ первым из четырех перестраиваемых заводов Компании провел такую процедуру.

В Шелехове проект по перестройке Иркутского алюминиевого завода на этапе обсуждения оценки воздействия на окружающую среду. Напомним, благодаря проекту РУСАЛа на ИркАЗе будет обновлено более 50% мощностей. 6 корпусов будут демонтированы, на смену устаревшим электролизерам, работающим по технологии «Содерберга», придет более современная и экологичная технология предварительно обожженного анода.

Программа экологической перестройки является продолжением глобальной стратегии модернизации предприятий РУСАЛа, которая была инициирована основателем Компании Олегом Дерипаска как новая парадигма технологического и гражданского сознания, опережающая и предвосхищающая экологические тренды. Поэтому программа экологической перестройки сибирских заводов – это исключительно инициатива самой компании.

Выступая перед участниками общественного обсуждения, директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина, сказала:

«Проект экологической модернизации КрАЗа не зря был встречен красноярской общественностью с большим воодушевлением: это редкий пример реконструкции производства, обеспечивающей настоящий эффект «декаплинга» — серьёзного сокращения экологического следа (выбросов приоритетных загрязняющих веществ и парниковых газов) при сохранении объёмов производства. Уверена, что формирование общественно-экспертного совета проекта экологической модернизации четырёх крупнейших алюминиевых заводов, о котором мы договорились, будет способствовать максимальной транспарентности действий бизнеса для общественности и восстановлению доверия между всеми заинтересованными сторонами."

Детали проекта собравшимся представил заместитель Директора по модернизации алюминиевых заводов ООО «ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ» Андрей Завадяк:

«Ключевым изменением станет демонтаж 11 старых корпусов КрАЗа и строительство двух современных корпусов с мощными электролизерами РА-550 разработки инженеров РУСАЛа. Электролиз переведут на энергосберегающую и более экологически совершенную технологию обожженных анодов. Согласно проекту, в результате перестройки будут значительно снижены выбросы наиболее опасных веществ: бенз(а)пирен в новых корпусах будет сведен к нулю, фториды снизятся на 2/3. На освободившихся земельных участках на КрАЗе будет устроен парк».

Со своей стороны, результаты оценки проекта представили специалисты Департамента экологии ООО «РУСАЛ ИТЦ» и компании «ИнЭкА-консалтинг», которая проводила оценку воздействия на окружающую среду проекта реконструкции КрАЗа. Заключение экспертов подтверждение, что проект однозначно улучшит экологические показатели завода.

Представители общественности и экологические активисты, участвовавшие обсуждении, интересовалась утилизацией промышленных и строительных отходов, которые будут образовываться в процессе перестройки. Согласно проекту, более 90% отходов будет переработано и вторично использовано как внутри РУСАЛа, так и другими компаниями.

Были и вопросы, касающиеся выбора подрядных организаций и найма персонала на стройку. В ходе слушаний было отмечено, что проект сейчас проходит стадию проектирования и отбора подрядчиков. Комплектация рабочих специальностей и линейных руководителей будет осуществляться с 2023 года, непосредственно к началу строительно-монтажных работ.

Проект перестройки КрАЗа стоимостью 115 млрд рублей не предусматривает изменение производительности завода - она останется на прежнем уровне 1 млн тонн в год. По расчетам, строительство новых корпусов КрАЗа начнется в 2023 году.

Заинтересованные представители общественности имеют возможность ознакомиться с материалами по оценке воздействия проекта на окружающую среду и в электронном формате. В полном соответствии с требованием законодательства, документация была опубликованы за месяц до проведения общественных обсуждений и доступна для ознакомления, в том числе, на сайте компании: https://rusal.ru/sustainability/environmental-protection/slushaniya/. Также в течение 10 дней после даты общественного обсуждения продолжают приниматься предложения и замечания в представленный проект.