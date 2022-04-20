Пенсионные выплаты СберНПФ превысили 2 млрд рублей

В I квартале 2022 года СберНПФ выплатил клиентам 2,2 млрд рублей — на 39% больше, чем в I квартале 2021 года. Выплаты фонда по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) составили 1,5 млрд рублей, а по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) — 688 млн рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплаты по ОПС выросли в 1,7 раза. Этому способствовал тот факт, что среди клиентов фонда растёт число людей, достигших пенсионного возраста, — соответственно, увеличиваются и объёмы выплат, которые им предназначены.

Регулярные пенсионные выплаты по ОПС сегодня получают 20 тыс. застрахованных лиц. Это на 16% больше аналогичных показателей прошлого года. Единовременную выплату по ОПС в I квартале этого года получили 15 тыс. человек.

Негосударственную пенсию — выплаты по индивидуальным пенсионным планам (ИПП), а также в рамках корпоративных пенсионных программ (КПП) — сейчас получает почти 37 тыс. клиентов СберНПФ. Это на 9% больше, чем год назад.

Клиентами СберНПФ сегодня являются более 10 млн человек. Из них 8,7 млн формируют пенсионные накопления по ОПС и 1,8 млн человек — по ИПП и КПП.

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«Фонд продолжает в полном объёме выполнять свои обязательства и осуществлять пенсионные выплаты своим клиентам — это одна из приоритетных и важнейших социальных задач. Мы продолжаем наблюдать устойчивый рост числа граждан, которые уже начали получать негосударственную пенсию. Это свидетельствует о повышении доверия россиян к пенсионной индустрии в целом и к нашему фонду в частности».