ВТБ и Фонд «Сколково» подвели итоги конференции Data Fusion 2022

Завершилась двухдневная онлайн-конференция по машинному обучению и искусственному интеллекту Data Fusion, посвященная синергии данных и алгоритмов работы с ними. На конференции выступили более 100 ведущих экспертов в области data science — представителей бизнес- и технологических департаментов крупнейших компаний и госорганов, а также известные российские ученые. Во время трансляции на сайте мероприятия и на площадке VK конференция собрала более 750 тыс. просмотров.

В первый день конференции участники обсудили технологии работы с данными и их интеграцию в бизнес-процессы компаний из разных индустрий, в том числе объединение из разных источников, управление рисками, связанными с такими проектами, а также создание коллабораций между разными игроками рынка. Среди тем первого дня — влияние подхода data fusion на работу с клиентами, новые технологии и инструменты их привлечения, кейсы внутрикорпоративного взаимодействия по внедрению data science решений, вопросы развития open source в России.

В рамках бизнес-дня состоялась церемония награждения лауреатов первой общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2022. Организатором премии выступило издание CNews при поддержке ВТБ. В течение трех месяцев компании из разных отраслей присылали свои конкурсные заявки. В шорт-лист по итогам конкурсного отбора вышли 36 проектов, семь победителей получили награды в трех номинациях: «Data Fusion в бизнесе», «Data Fusion в госсекторе» и «Data Fusion в образовании». Специальной номинацией Гран-при ВТБ были отмечены проекты в категории «Бизнес-партнерство в стиле Data fusion» и «Партнерство в области науки и исследований».

«Идея Data Fusion — в партнерстве, от которого выигрывают все — и участники, и клиенты. Партнерство в данных и data science стало обязательным условием успеха любой компании. На премии Data Fusion Awards мы увидели много сильных проектов из разных индустрий, что свидетельствует о кросс-отраслевой актуальности этого тренда», — прокомментировал церемонию заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

Во второй, научный, день конференции о самых актуальных темах — федеративных моделях, экономичных нейросетях, графовой аналитике, распределенных методах оптимизации, диффузионных моделях — рассказали известные ученые: профессор РАН Константин Воронцов, профессор МФТИ Андрей Райгородский, руководитель Центра прикладного ИИ Сколтеха Евгений Бурнаев, директор центра технологий ИИ Сколтеха Иван Оселедец, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Ветров, доцент МФТИ Александр Гасников и другие. Популярными стали дискуссии «От научной статьи до MVP», «ДНК дата-сайентиста» о трансформации популярной профессии, сессии MLOps, рекомендательные системы, повышение эффективности в NLP.

«Data Fusion — естественный шаг в развитии data science, который не только открывает новые возможности для создания технологических решений и партнерств, но и поднимает сложные технологические вопросы. Конференция как точка сближения бизнеса и научного сообщества дает импульс для решения фундаментальных задач и позволяет бизнесу достичь максимальных результатов», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин.

В мероприятии приняли участие представители ведущих компаний, госсектора и научных организаций, в том числе Минцифры России, Ассоциации Больших Данных, Ростелекома, VK, Альфа-банка, МТС, X5 Retail Group, Tele2, Ozon, ГК «Самолет», Авито, Яндекса, МФТИ, Сколтеха и НИУ ВШЭ.

Полная запись конференции доступна по ссылке на сайте.