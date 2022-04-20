ВТБ увеличил максимальный лимит для продажи золота до 100 кг

В ВТБ состоятельные клиенты смогут приобрести почти в 4 раза больший объем золота. Решение увеличить максимально доступный вес золотых слитков высшей 999,9 пробы с 26,6 кг до 100 кг вызвано высоким спросом на их покупку. Общий объем реализованного драгоценного металла за месяц достиг 2 тонн, количество сделок превысило 500.

«В последнее время VIP-клиенты часто обращались к нам с запросом на увеличение лимита продажи золота. Традиционно этот продукт нивелирует риски инфляции и колебаний валютных курсов, являясь хорошим инструментом сбережения капитала в долгосрочной перспективе. С отменой НДС 20% на покупку драгметаллов физическими лицами и учитывая тот факт, что после трёх лет владения при продаже актива НДФЛ не взимается, золото становится особенно интересным инвестиционным вложением», — отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии».