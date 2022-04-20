ВТБ ускоряет переход на импортонезависимое ПО для управления базами данных

В рамках общебанковской задачи по переводу ключевых информационных систем на импортонезависимые технологии ВТБ ведет работу по замене систем управления базами данных (СУБД) зарубежных вендоров на свободно распространяемую PostgreSQL. Окончательный перевод существующих в банке систем на PostgreSQL запланирован на конец 2024 года, а во всех новых внедрениях уже используется эта СУБД. Цель перехода — исключить зависимость банка от иностранных поставщиков ПО, сохранить необходимый уровень информационной безопасности и отказоустойчивости, снизив расходы на ИТ-инфраструктуру.

До конца 2022 года планируется вывести из эксплуатации 30% СУБД зарубежных вендоров. При этом во всех текущих проектах и создаваемых сервисах уже применяется целевая система управления базами данных, а устаревающие бизнес-системы, использующие коммерческие СУБД, заменяются на новые.

В 2021 году в банке был создан собственный центр компетенций по развитию и поддержке инфраструктурной услуги СУБД на базе свободно распространяемого PostgreSQL. Создаваемое решение позволяет работать в кластерном режиме, обеспечивая не только отказоустойчивость и необходимую производительность операций чтения и записи для современных приложений, но и соблюдение всех текущих требований информационной безопасности. Сотрудники центра помогают продуктовым командам банка внедрять это решение в своих системах и проектах, а также обеспечивают сопровождение СУБД в тестовых и продуктивных средах.

В дальнейшем разработанные ВТБ информационные системы на базе открытого программного обеспечения планируется зарегистрировать в Едином реестре российского ПО, что обеспечит их доступность для других участников российских технологического и банковского рынков.

«В соответствии со своей стратегией технологической трансформации еще несколько лет назад ВТБ начал проработку и тестирование вариантов замещения иностранного оборудования и программного обеспечения российскими аналогами и некоммерческими продуктами. Мероприятия по переходу на свободно-распространяемую СУБД осуществляются в банке в рамках исполнения директив Правительства Российской Федерации. Для банка это обеспечит положительный экономический эффект и ускорит адаптацию к новой технологической реальности», — рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.