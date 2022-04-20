Банк «Открытие» выставил на продажу ТРЦ VIVALDI PLAZA в Сургуте

Банк «Открытие» выставил на торги восьмиэтажный торговый комплекс VIVALDI PLAZA в Сургуте (ул. Генерала Иванова, д.1), площадью 32,9 тыс. квадратных метров. Стартовая стоимость объекта — 549,3 млн рублей.

ТРЦ расположен на пересечении одной из главных улиц города — проспекта Мира и улицы Генерала Иванова. Якорными арендаторами ТРЦ выступают супермаркет «Магнит», многозальный кинотеатр компании «ИнтерКино», супермаркет бытовой техники и электроники DNS, магазин федеральной сети «Детский мир».

Дизайн торгового центра был сделан культовым голландским архитектором Эриком ван Эгераатом, который был удостоен звания «Лучший архитектурный проект городской застройки».

«VIVALDI PLAZA в Сургуте — один из самых привлекательных инвестиционных активов банка „Открытие“ с потенциалом дальнейшего развития в качестве арендного бизнеса. Заполняемость ТРЦ на данный момент составляет более 70%. Объект демонстрирует стабильный арендный доход, в проект привлечены новые розничные форматы, успешно продолжают работу магазины. В настоящее время банк ведет переговоры с двумя новыми якорными брендами федерального значения», — сообщила заместитель директора департамента проблемных активов банка «Открытие» Наталия Иванова.

С начала года банк «Открытие» реализовал четыре торговых центра: сеть ТРЦ VIVALDI PLAZA в Тамбове, Сыктывкаре и Красноярске, а также торгово-развлекательный центр «Европейский» в Орске. Общая сумма проданных объектов составила более 2,2 млрд рублей.

Торги по ТРЦ VIVALDI PLAZA в Сургуте состоятся 12 мая 2022 года в 10:00 на площадке «РОСЭЛТОРГ». Ссылка на лот: www.roseltorg.ru/procedure/COM11032200075

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).