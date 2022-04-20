Газпромбанк, ГК БТС-МОСТ, Фонд развития и Правительство Пермского края договорились совместно участвовать в реновации территории Завода Шпагина

Газпромбанк, Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост (ГК БТС-МОСТ) и АО «Фонд развития Пермского края» планируют реализовать инвестиционную инициативу по реконструкции территории вблизи действующего сооружения Завода Шпагина в Перми Соответствующее соглашение о сотрудничестве партнеры заключили с Правительством Пермского края.

Проект, планируемый к осуществлению по концессионной модели в соответствии со 115-м Федеральным законом, предполагает комплексное преобразование бывшей промышленной зоны в историческом центре Перми площадью 37,4 тыс. кв. м в универсальный многофункциональный кластер. Предварительная концепция предусматривает формирование универсального места для проведения досуга, культурно-массовых мероприятий, и включает создание объектов культуры, отдыха и образования. Общественное пространство также станет отличным местом для проведения культурно-массовых мероприятий. Преобразование общественного пространство займет не менее 3 лет. По предварительной оценке, объем финансирования проекта может составить порядка 10-15 млрд рублей.

В настоящее время в бывших цехах и на прилегающей территории завода уже расположен ряд арт-объектов. В частности, зарекомендовал себя лекторий «Точка кипения», который планируется сохранить. На регулярной основе проводятся фестивали, лекции, кинопоказы, экскурсии и выставки. Учитывая богатое культурное и историческое прошлое Завода Шпагина, а также выгодное местоположение, со стороны города возникла инициатива в создании полноценного современного центра притяжения горожан и туристов по примеру «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге.

«Территория завода находится в самом центре города, поэтому гармоничное развитие территории в сотрудничестве с Правительством региона позволит раскрыть весь культурно-исторический потенциал территории и создать идеальное место для отдыха и просвещения горожан и туристов. Вместе с нашими партнерами из ГК БТС-МОСТ и ФРПК мы обладаем необходимым опытом для реализации данного проекта, а применение механизма государственно-частного партнерства позволит соблюсти баланс интересов всех сторон для получения объекта, соответствующего самым высоким стандартам, который вдохнет новую жизнь в организацию пространства на территории завода», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

«Газпромбанк является давним стратегическим партнером региона. Социокультурное пространство «Завод Шпагина» – это и важный инфраструктурный проект, и точка притяжения жителей. Мы комплексно подошли к актуализации концепции его развития, учли мнения и экспертов, и самих жителей. Кроме того, стремились создать проект таким, чтобы он был более экономически рентабельным и привлекательным для частных инвесторов. Рассчитываем, что успешно реализуем проект, после чего Завод Шпагина станет еще одним центром притяжения не только для жителей края, но и для туристов, и его будут посещать в год порядка 3,6 млн человек. Это то, к чему мы стремимся», – подчеркнул Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Прежде всего от лица Группы компаний Бамтоннельстрой-Мост хочу поблагодарить Губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина за поддержку идеи создания нового социокультурного пространства на территории Завода им. А.А. Шпагина. Стратегическое партнерство Правительства Пермского края, Группы компаний Бамтоннельстрой-Мост и Газпромбанка позволит реализовать проект в максимально эффективном формате, создаст дополнительные рабочие места, а также увеличит налоговые поступления в бюджет края. После реконструкции эта территория станет центром культурной жизни и цифровой индустрии Пермского края», – прокомментировал советник председателя Совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост» Дмитрий Лукин.

«Концепция развития пространства была актуализирована архитектурным бюро Wowhaus и сейчас проходит последние согласования. Уже весной она будет представлена широкой общественности. Актуализация концепции проводилась с учетом не только особенностей самой площадки, окружающего пространства и проектов благоустройства, но и планов частных инвесторов. Кроме того, она дорабатывалась при участии местных и внешних экспертов в сфере культуры, креативной экономики, ретейла, представителей правительства края и администрации города, потенциальных резидентов», – сказал Алексей Бураков, генеральный директор АО «ФРПК», которое сопровождает проект по развитию социокультурного пространства «Завод Шпагина».

Руководитель фонда пояснил, что после всех согласований концепции на ее основе будет сформировано отраслевое задание для проектировщиков, в том числе по созданию центрального корпуса социокультурного пространства.

Напомним, это уже не первый проект Газпромбанка, действующего в рамках стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, в области городского благоустройства. В частности, осенью 2020 года Банк подписал с Правительством Республики Саха (Якутия) и Группой «ВИС» соглашение о строительстве на принципах ГЧП Арктического центра эпоса и искусств в Якутске. Прилегающая территория, охватывающая набережную озера Сайсары, станет новым пространством для отдыха горожан и туристов. Объект площадью 32 тыс. кв. м возводится в условиях вечной мерзлоты.

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Справочно:

Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России), а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом.

Банк – активный участник рынка проектного финансирования в сфере строительства недвижимости в России. Кредитование проектов строительства жилой недвижимости – один из важнейших продуктов Банка, который способствует обеспечению российских семей качественным жильем и удобной инфраструктурой.

Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост – один из ведущих российских строительных холдингов, специализирующийся на создании объектов транспортной инфраструктуры на всей территории России. Компания специализируется на строительстве и реконструкции железных и автомобильных дорог, больших и малых мостов, тоннелей, портов и причалов, гидротехнических сооружений, взлетно-посадочных полос. За 47-летнюю историю компании было построено и введено в эксплуатацию более 2 500 инфраструктурных объектов по всей стране.