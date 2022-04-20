В 7 раз увеличилось количество пользователей Mir Pay в Новикомбанке

Количество пользователей сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay в Новикомбанке, опорном банке Госкорпорации Ростех, за полтора месяца увеличилось в 7 раз. Чтобы активировать сервис, необходимо скачать приложение в магазине приложений Google Play, после чего ввести или отсканировать данные своей карты.

Для оплаты покупки нужно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, открывать для этого приложение Mir Pay не требуется. При покупке на сумму менее 1000 рублей достаточно активировать экран смартфона.

Держатели карты «Мир» Новикомбанка могут оплачивать покупки с любых смартфонов на базе операционной системы Android (версии 6.0 или выше) модулем NFC. Клиентам банка также доступен сервис Samsung Pay, который действует на смартфонах Samsung.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. При проведении транзакции передаются не данные карты, а токен — уникальный цифровой код, созданный случайным образом.

Практически каждый клиент Новикомбанка является держателем карты национальной платёжной системы «Мир», которая действует в 10 странах мира: Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Южной Осетии и Абхазии. За пределами Российской Федерации можно беспрепятственно снимать наличные денежные средства, оплачивать товары и услуги, осуществлять возврат.

Кроме того, до 31 августа по карте «Мир» Новикомбанка можно получить детский туристический кешбэк. Программой предусмотрен возврат 20% от стоимости путевки для ребенка в оздоровительный лагерь, зарегистрированный в числе партнеров всероссийской акции.

Все карты Новикомбанка, включая карты «Мир», являются бессрочными, их продление и перевыпуск не требуются.