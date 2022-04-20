«Моя защищённая карта»: Росбанк и "Росбанк Страхование" запустили новую программу комплексного страхования

Росбанк в сотрудничестве с "Росбанк Страхование" запускает новую программу комплексного страхования рисков, связанных с использованием банковских карт, а также страхования жизни и здоровья клиента.

Максимальная сумма покрытия составляет 3 150 000 рублей. Причём защищены абсолютно все карты и счета Росбанка. А в программах «Комфорт» и «Премиум» — также еще один счет любого иного российского банка. И дополнительные риски, связанные со здоровьем, по программе «Премиум».

Программа «Моя защищенная карта» позволяет компенсировать расходы на перевыпуск похищенной карты, восстановление документов и ключей, приобретение нового мобильного телефона, планшета, видео/фотокамеры, ноутбука и другой техники взамен похищенной вместе с картой.

Когда эта услуга может пригодиться:

Деньги списаны со счета в результате телефонного мошенничества;

Клиент ввел данные карты на подставном сайте;

Сумка с картами и документами была украдена на отдыхе;

Карта была украдена в торговом центре;

Утром клиент обнаружил несанкционированное списание средств в Мобильном банке;

На имя клиента мошенники оформили кредит.

«Ключевое слово, которое было во главе идеи создания этого продукта, – спокойствие. Каждый клиент, приобретая любую программу, начиная от Базовой и заканчивая Премиум, должен быть спокоен за все свои счета и карты, ведь у него в любой программе включены покрытия по самым распространённым страховым событиям. Мы преследовали некий all inclusive в программе по защите карт и счетов, чтобы наши клиенты могли без опасения пользоваться всеми современными востребованными платежными сервисами», - отмечает Ольга Петрова, руководитель Центра розничных сберегательных и комиссионных продуктов Росбанка.

Защита действует по всему миру круглосуточно без выходных. Приобрести страховую программу можно в любом отделении Росбанка.

Подробнее об условиях программы: www.rosbank.ru/strahovanie/defans-strahovanie-riskov-derzhatelej-kart/

Услуга предоставляется ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование». ПАО РОСБАНК выступает в качестве агента.