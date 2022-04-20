Программист, агроном и маркетолог – самые высокооплачиваемые вакансии в АПК

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере АПК стали профессии программиста, главного агронома и маркетолога-аналитика. Опыт работы специалистов интересует только 23% работодателей в сельском хозяйстве, остальные же подыскивают кадры из смежных отраслей и/или готовы обучить сотрудников необходимым навыкам на месте. Такие данные показал обзор рынка вакансий Россельхозбанка, проведенный с помощью сервиса Работа на платформе Свое Фермерство, объединяющем почти 13 тысяч вакансий в сфере АПК.

Для большинства работодателей агропромышленного комплекса опыт работы специалистов не имеет определяющего значения – таких вакансий на платформе Свое Фермерство более 67%. Молодые специалисты с опытом работы от 1 года до 3-х лет требуются в каждой третьей вакансии. Эксперты с опытом работы от 3-х до 6-ти лет – в 5% случаев. На вакансии с опытом работы более 6-ти лет приходится 1% представленных вакансий. При этом заработная плата специалистов без опыта работы достигает 90 тыс. руб., молодых специалистов – 150 тыс. руб., экспертов и профессионалов – 220 тыс. руб.

Большинство вакансий в АПК предполагают полную занятость – на них приходится 88% предложений, представленных на платформе Свое Фермерство. Сезонную занятость предлагают 5% работодателей, вахтовый метод – 4%. В остальных случаях предлагается частичная занятость или оплачиваемая стажировка.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере АПК стали профессии программиста, главного агронома и маркетолога-аналитика. Так, например, заработная плата для программистов варьируется в пределах 130 тыс. руб. В обязанности таких специалистов входит разработка программного обеспечения на основе анализа математических моделей и алгоритмов, разработка методологи решения задач по всем этапам обработки информации, сопровождение внедрения программ и программных средств и другое. Работа программистов в основном направлена на автоматизацию производства, переработки и доставки продуктов от сельскохозяйственной компании до прилавков.

Средняя заработная плата главного агронома варьируется в пределах 120 тыс. рублей. В обязанности таких специалистов работодатели включают формирование планов работ по выращиванию сельскохозяйственных культур, разработку технологических карт, календарных графиков по уходу, контроль за соблюдением технологии выращивания, разработку агротехнических мероприятий‚ направленных на повышение качества грунта и другое. Агрономы незаменимы в предприятии АПК для планирования и координации сельскохозяйственных работ.

Маркетологам-аналитикам в АПК работодатели готовы предложить заработную плату в среднем 100 тыс. рублей в месяц. В их обязанности входит аналитика и прогнозирование продаж компании, изучение рынков сбыта и покупательского спроса на данных рынках, анализ деятельности конкурентов и потребителей, разработка рекомендаций для стимулирования сбыта и стратегии поведения компании на рынках. Даже самому высокопродуктивному предприятию необходимы маркетологи для эффективного продвижения и сбыта сельхозпродукции.

«Отрасль сельского хозяйства – одна из самых быстрорастущих и быстроразвивающихся отраслей российской экономики, она нуждается в специалистах самых разных профессий и квалификаций. Мы продолжаем развеивать миф о том, что в отрасли АПК большинство вакансий предполагают работу «в поле» - на самом деле таких вакансий не более 20% от всех представленных. Как показал обзор предложений на платформе Свое Фермерство, сейчас в сельском хозяйстве широко востребованы специалисты, способные обеспечить технологическую цепочку предприятия полного цикла: от разработки стратегии до сбыта конечной продукции», − прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Интернет-сервис по поиску квалифицированных специалистов и работников, включая сезонных, для агропромышленного комплекса был запущен Россельхозбанком в экосистеме Свое Фермерство в сентябре 2020 года. На платформе собраны различные предложения для фермеров, в том числе услуги по поиску и подбору персонала. Сервис Работа на Свое Фермерство предоставляет доступ к резюме и вакансиям в отрасли, являясь при этом полностью бесплатным как для работодателей, так и для соискателей.