Как работает Солид Банк в майские праздники 2022

Солид Банк сообщило графике работы офисов в связи с майскими праздниками "День труда" и "День Победы":



30 апреля - 3 мая (сб, вс, пн, вт) - выходные дни,

4, 5, 6 мая (ср, чт, пт) - офисы работают по обычному режиму,

7-10 мая (сб, вс, пн, вт) - выходные дни.



С 11 мая - офисы работают по обычному графику.