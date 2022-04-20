Как работает Солид Банк в майские праздники 2022

Солид Банк сообщило графике работы офисов в связи с майскими праздниками "День труда" и "День Победы":
30 апреля - 3 мая (сб, вс, пн, вт) - выходные дни,
4, 5, 6 мая (ср, чт, пт) - офисы работают по обычному режиму,
7-10 мая (сб, вс, пн, вт) - выходные дни.
С 11 мая - офисы работают по обычному графику.
30 апреля - 3 мая (сб, вс, пн, вт) - выходные дни,
4, 5, 6 мая (ср, чт, пт) - офисы работают по обычному режиму,
7-10 мая (сб, вс, пн, вт) - выходные дни.
С 11 мая - офисы работают по обычному графику.