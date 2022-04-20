Гигабитный интернет появился еще у семи тысяч семей Иркутска

«МТС» расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Иркутске. В результате нового строительства и модернизации существующих сетей в первом квартале 2022 года, еще около семи тысяч семей получили интернет на скорости до 1 Гбит/с. Ими стали жители многоквартирных домов Кировского района, микрорайонов Солнечный, Байкальский, Академгородка, Топкинский и в домах в районе Ершовского залива, рассказали SIA.RU в компании.

Сеть после обновления позволяет просматривать и скачивать «тяжёлый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. При этом качество фиксированной связи МТС позволяет смотреть видео высокого разрешения, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов.

«Развитие фиксированного интернета и цифрового ТВ в Иркутске планомерно идет по двум направлениям - это и обновление существующей интернет-сети до скорости 1 Гбит/с, и подключение сети в новых домах. Сегодня уже более 90 тысяч домохозяйств имеют доступ к суперскоростям домашнего интернета. В большинстве семей сейчас пользуются двумя-тремя и более гаджетами, подключёнными к интернету, поэтому такая высокая скорость передачи данных позволит иркутянам не только с легкостью пользоваться сразу несколькими интернет-устройствами даже в период пиковых нагрузок на сеть, но и экономить на связи. Объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и цифровое ТВ, включающее 207 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION, можно вернуть в бюджет семьи до двух тысяч рублей ежемесячно», – рассказал директор филиала МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить, находится ли многоквартирный дом в проводной сети МТС, и сделать заявку на подключение жители Иркутска могут на сайте.