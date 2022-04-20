В России дефицит чековых лент, их просто нет. А те, что есть — сильно подорожали, сообщает Альфа-Банк. В связи с этим кредитное учреждение решило вчетверо укоротить чеки в платежных терминалах.

– Это проблема для многих предпринимателей. Чтобы помочь им уменьшить расход бумаги, мы укоротили чеки, которые выдают наши платёжные терминалы. Раньше чеки были в среднем 21 сантиметр, сейчас — всего 5,5. Теперь одной стандартной ленты хватает не на 90 покупок, как раньше, а на 360. За год предприниматели сэкономят 61 000 километров чеков, или 300 миллионов рублей. Или целый лес, – говорится в сообщении банка.

Ранее о дефиците чековой бумаги и трехкратном росте цен на нее заявили ритейлеры. Торговая сеть «Слата» 19 апреля сообщила о постепенном переходе на электронные чеки, это позволит снизить не только издержки компании, но и нагрузку на экологию.