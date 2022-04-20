Цену поездки по маршруту Ангарск – Иркутск снизили

С 24 апреля стоимость проезда составит 130 рублей. Цена на бронь останется прежней – 10 рублей. В компании «АвтоСиб» заверили, что до конца года повышения цен не будет.

Как объяснил перевозчик, цена на проезд выросла из-за роста расходов компании. Подорожали импортные ГСМ (масла, антифризы), выросли в цене шины и запчасти. Поэтому руководство приняло решение сделать проезд дороже.

Новость опубликовали во всех сообществах Ангарска, решение подняло волну возмущений. В связи с этим, министерство транспорта и дорожного хозяйства региона направило перевозчику письмо о переговорах.

– Маршрут является нерегулируемым. Это означает, что перевозчик сам устанавливает плату за проезд исходя из рыночных условий. Задача министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области – не допускать резкого повышения стоимости проезда, бьющего по карману граждан, в то же время – учитывать ситуацию, в которой оказываются предприятия. Они не могут работать в убыток. Поэтому мы провели переговоры и достигли компромиссного решения, – отметил начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Денис Шуваев.

Напомним, компания-перевозчик «АвтоСиб» в середине апреля уведомила пассажиров, что с 24 апреля намерена повысить цену на проезд по маршруту Иркутск – Ангарск сразу на 40 рублей: со 110 до 150.