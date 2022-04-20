Ритейлер X5 отчитался о росте продаж на 19% в первом квартале 2022 года

В 1К22 совокупные чистые продажи группы X5 увеличилась на 19% г/г до 603.1 млрд руб., при этом LfL-продажи выросли на 11.7% г/г (посещаемость магазинов - на 3.7%, корзина покупок - на 7.8%), а рост торговых площадей составил 7.4% г/г. Аналитики считают, что приостановка программы экспансии ритейлера носит временный характер и компания возобновит ее после перестройки логистических цепочек.

Выручка от сети Пятерочка (без учета онлайн-сегмента) показала рост на 19.8% г/г до 483.4 млрд руб. (LfL-продажи увеличились на 12.6%, торговые площади - на 7.9%), от сети Перекресток (без учета онлайн-продаж) - на 10.2% г/г до 91.3 млрд руб. (LfL-продажи +8.0%, торговые площади +7.5%).

Онлайн-продажи выросли на 80% г/г до 18.8 млрд руб. и составили 3.1% от общей выручки группы (+1 пп г/г, +0.4 пп кв/кв).

За 1К22 X5 открыла 358 магазинов на нетто-основе, преимущественно в сети Пятерочка (348). В марте группа приостановила программы расширения сети и редизайна магазинов в рамках пересмотра планов капзатрат.

– X5 продемонстрировала ожидаемо сильные операционные результаты за 1К22, – отмечают аналитики компании «Атон». – При этом отмечено ускорение динамики LfL-продаж (+11.7% г/г против 9.0% в 4К21), чему способствовал рост ИПЦ в продовольственном сегменте в течение квартала (+13.5% г/г против +10.8% в 4К21). В марте компания увеличила чистую выручку на 25.7% г/г, и мы считаем, что компания продолжит демонстрировать сильную динамику в течение всего года, поскольку фактор высокой инфляции играет ей на руку. Что касается программы экспансии, мы считаем, что ее приостановка носит временный характер и компания возобновит ее после перестройки логистических цепочек. Вместе с тем группа может рассмотреть возможность приобретения некоторых активов, существующих в настоящее время на рынке. Для нас представляют интерес финансовые результаты компании за 1К22 (раскрытие которых предварительно намечено на 27 апреля), которые могут прояснить влияние текущего кризиса на показатели прибыльности группы.