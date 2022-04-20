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Налог на автомобили мощностью до 200 л.с. отменили для отдельных групп граждан в Приангарье

В их числе ветераны, инвалиды и многодетные семьи.

«Данные категории граждан освобождены от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с., независимо от года выпуска транспортного средства», – рассказали в ЗС Иркутской области

Ранее льгота предоставлялась только на автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с., а также на автомобили, с года выпуска которых прошло семь и более лет, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с.

«Еще один важный момент – воспользоваться льготой можно будет уже при уплате транспортного налога за 2022 год», – напомнила председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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