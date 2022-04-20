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В Тулуне построят детсад на 240 мест

В Иркутской области планируют строительство детского сада на 240 мест в городе Тулун. Администрация города выберет подрядчика по итогам торгов. Прием заявок завершается 27 апреля. Начальная цена контракта – 386 млн рублей.

– Двухэтажное здание детского сада возведут в районе дома №16А по улице Ленина. В состав групповых ячеек войдут раздевальные, буфетные, туалетные, спальни и игровые. Предусмотрено также размещение спортивного и музыкального зала и кабинет логопеда, – сообщает RosTender.info.

Детский сад введут в эксплуатацию к концу лета 2023 года. Строительство пройдет в рамках муниципальной программы города «Образование».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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