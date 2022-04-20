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Кобзев: Усть-Илимский ЦКК откроется в этом году, санкции на планы не повлияют

Группа компаний «Илим», как и планировала, в этом году открывает в Усть-Илимске крупнейший в мире целлюлозно-картонный комбинат мощностью более 600 тысяч тонн готовой продукции в год. И санкции на эти планы не повлияют, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после рабочей встречи в Санкт-Петербурге с Председателем Совета директоров ГК «Илим» Захаром Давидовичем Смушкиным.

– Захар Давидович заверил, что текущая ситуация никак не скажется на запуске комбината. И это отличная новость. Ведь комбинат – это не только налоги, но и рабочие места, – отметил губернатор.

Усть-Илимский ЦКК станет крупнейшим предприятием по производству крафтлайнера в России – это первый за долгие годы проект такого масштаба в отечественном ЛПК.

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Игорь Кобзев также обсудил с главой «Илима» тему импортозамещения. По его словам, в бумажной промышленности все производится в России, а дефицит офисной бумаги связан с отсутствием химикатов.

– Обсудили варианты решения этой проблемы, – подчеркнул губернатор.

Напомним, «Большой Усть-Илимск» – это флагманский проект масштабной инвестиционной программы Группы «Илим». Модернизация действующих целлюлозных производств на комбинатах в Братске и Усть-Илимске, а также создание нового целлюлозно-картонного комбината позволят компании стать одним из крупнейших мировых производителей небеленых упаковочных материалов. Инвестиции в «Большой Усть-Илимск» составят порядка 67 млрд рублей. Новый комбинат в Усть-Илимске будет производить высоко­классную, соответствующую мировым стандартам картонную продукцию. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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