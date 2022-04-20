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Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке

С 20 апреля банк «Открытие» снизил ставки по классическим ипотечным программам. Теперь ставка для покупки квартиры в новостройках и на вторичном рынке начинается от 16,29% годовых.

Минимальная ставка установлена на уровне 16,29% с учетом дисконта за крупный чек и первоначальный взнос от 50%.

По всем программам как для готового, так и строящегося жилья максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса начинается от 10%.

Клиентам, заявки которых были одобрены на прежних условиях, ставки будут снижены при заключении сделки.

Также клиенты банка «Открытие» могут оформить ипотечный кредит по льготным программам с дисконтом 0,5 процентных пункта к базовым ставкам. Ставка по «Ипотеке с господдержкой» составит 11,5% годовых, по «Семейной ипотеке» — 5,5%. Скидка предоставляется заемщикам при первоначальном взносе от 30%.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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