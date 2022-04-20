Власти РФ дополнительно выделят 120 млн рублей Приангарью на ликвидацию отходов БЦБК

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко в своем telegram-аккаунте сообщила, что правительства страны дополнительно выделит Иркутской области 120 млн рублей на ликвидацию отходов БЦБК.

«Пока разрабатывается проект ликвидации накопленного вреда на комбинате, не бросаем регион: 120 млн рублей дополнительно направим Иркутской области для защиты Байкала», – сообщила она.

Субсидию направят на понижение уровня надшламовых вод – это позволит не допустить переливов в картах-накопителях и загрязнения Байкала.