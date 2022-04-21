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Площадь пожаров в 2022 году в Приангарье в апреле выросла в 18 раз в сравнении с 2021-м

Министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин во время прямого эфира 20 апреля сообщил, что в апреле 2022 году в регионе зафиксировано в 10 раз больше пожаров, чем в то же время в 2021-м.

«Ситуация очень непростая, связанная с ранним теплом. И в текущем году в 10 раз больше пожаров, чем прошлом в эту дату. При этом площадь горения больше в 18 раз», – заявил Читоркин и добавил, что в большинстве случаев пожары происходят по вине человека: огонь перебрасывается на леса с земель сельскохозяйственного назначения, где устраивались неконтролируемые отжиги сухой растительности.

При этом сейчас в регионе не зафиксировано ни одного действующего пожара. Напряженная же обстановка в данный момент наблюдается в следующих регионах России: Красноярской, Омской, Новосибирской областях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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