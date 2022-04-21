Главу лесничества в Приангарье заподозрили в причастности к незаконной рубке на 5,9 млн руб.

Братская межрайонная природоохранная прокуратура заподозрила руководителя лесничества с ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» заподозрили в превышении должностных полномочий и причастности к незаконной рубке леса на 5,9 млн рублей, сообщается в telegram-канале прокуратуры.

Установлено, что в 2019 году подозреваемый заключил незаконный договор купли-продажи леса для проведения сплошных рубок в нерестоохранной полосе под видом создания противопожарного разрыва. «При этом необходимость таких работ не была предусмотрена лесохозяйственным регламентом, охрана лесов от пожаров в данном лесном массиве не требовалась в связи с наличием естественных и ранее созданных преград для распространения огня», – рассказали в прокуратуре.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», санкции которых предусматривают до 10 и до 7 лет лишения свободы соответственно.

Расследование находится под контролем природоохранного прокурора.