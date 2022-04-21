Куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

В лидерах две столицы и Сочи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip, наиболее популярное направление отдыха – Санкт-Петербург, гостиницы в этом городе оплатили 18% туристов. Это на 130% больше, чем в прошлом году.

Вторую строчку списка заняла Москва, куда отправятся 12 процентов пользователей. Доля этого направления за год сократилась на 19%, отмечают аналитики сервиса.

Провести праздники в Сочи намерены девять процентов путешественников, что в полтора раза больше, чем год назад.

В пятерку лидеров вошли Казань (5,3% бронирований, прирост за год составил 66%) и Нижний Новгород, куда оформлено 2,6% заказов. Спрос на туры в этот город увеличился незначительно.

Цена на отели в этом году изменилась незначительно: