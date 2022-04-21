Фильмы, сериалы и музыка недружественных стран останутся в России

Их легализуют через принудительную лицензию, сообщают «Ведомости».

Российские власти нашли способ сохранить в стране фильмы, сериалы, музыку и другие объекты интеллектуальной собственности компаний из недружественных стран, которые заявили об уходе или приостановке деятельности в России. Для этого сейчас разрабатывается законопроект, расширяющий действие принудительной лицензии, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с ходом обсуждения инициативы.

После начала спецоперации на Украине о приостановке деятельности в России объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Они уже перестали выпускать музыкальные и киноновинки – в кинопрокате и на музыкальных и видеосервисах. Но контент из библиотечного каталога (выпущенные ранее фильмы) мейджоров пока доступен на российских видеосервисах. Лицензионные контракты с зарубежными правообладателями, как правило, заключаются на год, пояснили «Ведомостям» два топ-менеджера видеосервисов. И пока зарубежные партнеры, по их словам, не объявляли об расторжении, что, однако, не означает, что они не могут это сделать в перспективе.

Механизм принудительной лицензии есть и в действующей редакции Гражданского кодекса, но распространяется он сейчас только на патенты. В частности, ст. 1362 предусматривает возможность получения принудительной лицензии на изобретение или промышленный образец через суд. Воспользоваться ею, как следует из этой статьи ГК, может «любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение». Но лишь в том случае, если патент на изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет. И при условии, что это приводит «к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке», следует из ГК.

Суть предлагаемых нововведений главным образом сводится к тому, что действие принудительной лицензии будет распространяться не только на патенты, но и на другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе контент, а для ее получения не придется ждать годы, поясняет собеседник «Ведомостей».