Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области

Возгорания произошли в Эхирит-Булагатском, Иркутском, Боханском и Нижнеудинском районах. Общая площадь этих очагов – 199 га, из которых 152 га не лесные, рассказали SIA.RU в администрации области.

В локализованном состоянии на утро 21 апреля перешло возгорание в Зиминском районе на площади 5,5 га, в том числе четыре нелесных гектара.

В тушении всех очагов 20 апреля было задействовано 78 сотрудников лесопожарных формирований, два мобилизованных гражданина, 18 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг осуществляли два легкомоторных самолета и один Ан-2, их налет составил 9 часов 45 минут.