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Procter&Gamble может уйти из России

Ведению бизнеса в стране мешают санкции, сообщает РБК.

Компания Procter&Gamble (P&G), которая владеет брендами Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B и др., вероятно, не сможет продолжать работу в России из-за санкций, ограничений на финансовые институты, проблем с поставками и денежно-кредитного контроля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

P&G заявила, что существует «высокий уровень неопределенности относительно того, как будет развиваться [спецоперация], какова будет ее продолжительность и ее окончательное разрешение», отмечает Reuters.

В начале марта компания заявила, что сократит свой продуктовый ассортимент в России, оставив основные товары для здоровья и личной гигиены. Также P&G прекратила инвестиции, медийную и рекламную деятельность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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