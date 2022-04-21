Пока только 8% сибирских компаний приняли решение снизить зарплаты сотрудникам в текущем году

Аналитики hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU) в марте этого года настроения работодателей в России и Сибирском ФО, и, в частности, в Иркутской области, и выяснили их планы по изменению заработных плат в текущем году.

Изменения в марте

Большая часть опрошенных работодателей из Сибирского федерального округа, в том числе из Иркутской области (80%), с началом текущего кризиса не изменили уровень зарплат. Для сравнения, в целом по стране таких компаний чуть меньше, 77%.

Лишь 5% сибирских компаний уменьшили зарплаты после февральских событий (по стране в целом таких 10%). А 15% компаний-работодателей из региона, напротив, увеличили уровень заработных плат (в целом по стране - 13%).

Планы до конца года

Лишь треть работодателей из Сибирского ФО, и в том числе из Иркутской области, оставят в 2022 году заработные платы сотрудников без изменений (33%), остальные планируют их корректировать в меньшую или большую сторону. Для сравнения, в целом по России не собираются ничего менять в подходе к зарплатам 36% компаний.

Уменьшить уровень заработных плат в нынешнем году пока что планируют только 8% компаний из Сибирского ФО, из них 1% уверены в этом, а еще 7% считают, что зарплаты «скорее уменьшатся» (в целом по стране о снижении уровня зарплат заявили 11% компаний-работодателей).

Увеличение зарплат в нынешнем году в планах у 28% компаний из сибирского региона, их них 2% уверены в данном решении, еще 26% считают, что зарплаты «скорее увеличатся» (в целом по стране 22% компаний планируют увеличить выплаты).

Важно отметить, что почти у трети работодателей из Сибири и страны в целом вопрос изменения зарплат в текущем году пока остается открытым, решения еще не приняты в 30% компаний, принявших участие в опросе.