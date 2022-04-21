СПБ Биржа отреагировала на новость о закрытии торгов иностранными акциями

В пресс-службе заявили, что биржа работает в штатном режиме.

Новость не означает сиюминутного закрытия торгов, а лишь предупреждает о возможном решении Банка России приостановить их. Публикация носит формальный характер, для инвесторов все текущие инвестиционные возможности сохраняются, пояснили там.

«Публикация является исключительно формальным раскрытием в результате получения биржей соответствующего предписания от Банка России. В соответствии с законодательством Российской Федерации Банк России обладает правом приостанавливать торги на российских биржевых площадках. Банк России осуществляет постоянный мониторинг ситуации на российских биржах и может принимать решения о приостановке торгов в случае возникновения неблагоприятной рыночной ситуации», – говорится в сообщении.

Напомним, что СПБ Биржа 19 апреля, по требованию Банка России, опубликовала новость о возможных случаях приостановок торгов ценными бумагами иностранных эмитентов.