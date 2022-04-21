Доллар 72. Что это было?

Рубль в начале торгов в среду резко укрепился, обновив недельный максимум. Доллар в моменте падал ниже 72 руб., после чего вернулся к 77–78 руб.. Евро на этом фоне достигал 81 руб. Эксперты БКС объясняют это технической аномалией.

По их мнению, падение доллара в моменте было вызвано крупными заявками на продажу, которые направлялись по рыночной цене (когда заявка исполняется по любой наилучшей в данный момент цене, пока не будет полностью удовлетворена). В связи с низкой ликвидностью это предложение не находило спроса.

– На российском валютном рынке после конца февраля существенно уменьшилась ликвидность, поскольку многие участники прекратили операции из-за ограничений ЦБ и властей, направленных на стабилизацию курса рубля. К тому же в основном эти меры привели к значительному сокращению покупателей инвалюты. Поэтому подобные большие заявки на продажу «по рынку» или по слишком низкой цене не встречают достаточного спроса, приводя к сильному падению. В результате происходит массовое срабатывание автоматических стоп-заявок других участников, что лишь усиливает это движение, – пояснили аналитики БКС.



Как только такие заявки удовлетворяются, рынок возвращается к более адекватным ценовым уровням. Эксперты говорят, что подобное движение может произойти и в случае нерыночных заявок на покупку. Поэтому они рекомендуют инвесторам сейчас быть особенно осторожными, как при вводе заявок, так и при использовании автоматических стоп-приказов.