ФАС рассматривает легализацию криптовалюты во внешнеторговых операциях

Российским компаниям могут разрешить расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте. Покупать и продавать ее для совершения подобных сделок можно будет только на криптобиржах.

С соответствующей инициативой выступила ФНС, она прописана в замечаниях к законопроекту Минфина «О цифровой валюте» (есть у «Известий»). В Минфине частично поддержали идею, указав, что она требует проработки, обсуждения и, возможно, законодательного регулирования. Реализация инициативы может активизировать торговлю с дружественными России странами, в которых криптовалюты признаны законным платежным средством, считают эксперты.

В спорах кабмина и ЦБ о будущей модели регулирования криптовалют был один общий знаменатель — запрет на использование цифровых активов в качестве средства платежа. Такой подход нашел отражение в законопроекте Минфина «О цифровой валюте», доработанная версия которого есть в распоряжении «Известий». Согласно документу, использование крипты в России для расчетов за товары, работы или услуги по-прежнему запрещается — она рассматривается исключительно как инструмент для инвестиций.

Однако в законопроекте есть оговорка, что запрет действует, «если иное не предусмотрено настоящим законом». Ссылаясь на это, ФНС предложила Минфину сделать исключение для бизнеса и дополнить документ следующим положением: «Юридическим лицам разрешается производить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте».

При этом приобретать и продавать цифровые деньги за рубли необходимо в криптокошельках и на криптобиржах, говорится в поправках налоговой службы. Они прописаны в сводной таблице предложений (есть у «Известий») к новой версии законопроекта Минфина. Соответствующие материалы подготовлены министерством и разосланы в профильные ведомства.

В таблице позиция Минфина по указанному предложению значится как «поддерживаем частично». Данный вопрос требует проработки, обсуждения и, возможно, регулирования в других законах, указал Минфин в документе.