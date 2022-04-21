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Расходы россиян растут

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в период с 11 по 17 апреля средние недельные расходы россиян продолжили рост, как и средняя стоимость одной покупки.

Индекс недельных расходов составил 5 401 рубль, что на 3,2% (165 рублей) больше, чем на предшествующей неделе. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы выше на 5,4% (278 рублей).

Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 302 рубля) индекс недельных расходов выше на 1,7% или 99 рублей.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 0,9% (6 рублей). Средняя стоимость одной покупки составила 663 рубля.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 7,1% (44 рубля).

Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (657 рублей) недельный чек выше на 1,1% или 7 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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