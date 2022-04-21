Банк «Открытие» усовершенствовал автоматизированные депозитные машины для предпринимателей

Теперь вносить деньги через АДМ 2020 можно по персональному коду вместо карт, что делает использование сервиса функциональнее. Вносить средства в АДМ быстрее и удобнее, чем через банкомат, рассказали SIA.RU в банке.

Деньги можно вносить пачкой от 50 до 400 банкнот за один раз. Это могут делать несколько юридических лиц. При этом каждый, кто вносит или снимает деньги с помощью АДМ, получает персональный код – не нужно использовать карты и логины.

Использование АДМ сокращает трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки, а также исключает оформление бумажных сопроводительных документов: они не требуются. Средняя экономия времени персонала составляет до 30 минут ежедневно. Еще одно преимущество – проверка купюр на подлинность в момент их приема от покупателей, так как за счет технологий распознавания автоматизированная депозитная машина обладает максимальной точностью.

В отличие от привычной услуги инкассации, онлайн-инкассация в АДМ позволяет компании работать с наличной торговой и агентской выручкой круглосуточно без выхода из торговой точки или офиса продаж, зачислять средства на расчетный счет или специальный банковский счет в режиме онлайн, на 100% исключить риски хранения наличных в кассе компании в ночное время и праздничные дни.

По заказу клиентов банк «Открытие» организует закупку, установку и подключение автоматизированной депозитной машины, направляя по SMS персональные коды для внесения наличных.