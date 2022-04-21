Альфа-Банк и МФТИ запустили совместную магистратуру

Альфа-Банк и Московский физико-технический институт (МФТИ) запустили совместную магистерскую программу «Машинный интеллект в финансах». Она готовит профессионалов по работе с данными и алгоритмами в банковском бизнесе.

Программа включает фундаментальную математическую подготовку, работу с большими данными, Machine Learning, Deep Learning, использование всего актуального стека технологий и многое другое. А еще — обучение «гибким» навыкам: командной работе, лидерству и публичным выступлениям.

Обучение продлится два года. Оно будет проходить очно в МФТИ, на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики. Часть лекций можно смотреть онлайн.

Для студентов программа бесплатная. А ещё Альфа-Банк платит стипендию — 40 000 рублей в месяц. Лучших выпускников банк возьмет на работу.

«Магистратура МФТИ и Альфа-Банка — это совместная программа ведущего физтех-вуза и самого технологичного банка России. Альфа-Банк давно и активно использует в бизнесе методы машинного обучения. С каждым годом у нас все больше новых реальных задач, они становятся сложнее и интереснее. Лучшие выпускники смогут попасть в команду Альфа-Банка и развивать вместе с нами Data Science в России», — прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Поступить на программу можно с дипломом бакалавра любого вуза. Для этого нужно подать заявку до 10 июня.